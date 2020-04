27 Aprile 2020 16:05

“Super-Sapiens”, il “mio primo vero romanzo” per lo scrittore reggino Isidoro Malvarosa

Ha esordito al quinto posto tra le novità più interessanti di Fantascienza, Super-Sapiens, il nuovo romanzo dello scrittore reggino Isidoro Malvarosa. Un risultato inaspettato anche per chi segue da tempo Isidoro nelle sue avventure editoriali.

Coautore di una delle pagine calabresi più seguite, Lo Statale Jonico, Isidoro ha pubblicato su Amazon quello che ha definito “il suo primo vero romanzo”.

Super-Sapiens è la storia di un’invasione aliena, ma non è la classica storia di fantascienza. Non ci saranno, tanto per capirci, descrizioni di navicelle spaziali o di combattimenti con spade laser. Quello che l’autore vuole analizzare è la reazione umana davanti ad uno sbarco alieno.

Perdita del potere, stravolgimento dello stile di vita, e lui, François – il protagonista del romanzo – che si ritrova di colpo a passare da uomo comune a unico umano ammesso alla corte dei Su-Sa.

È lui, infatti, ad essere stato nominato come rappresentante degli umani presso i nuovi dominatori della Terra. Malvarosa narra le avventure di quest’uomo normale e un po’ depresso, in un racconto che passa quasi subito dal fantascientifico al filosofico, per trattare poi tematiche politiche e sociali.

Scritto nel 2011, il romanzo doveva essere pubblicato con una casa editrice romana nel 2013, ma in seguito alla crisi del mercato editoriale il testo rimase nel cassetto. Vincitore in seguito di diversi premi letterari e recensito positivamente da vari editor di calibro nazionale, Super-Sapiens è stato infine pubblicato da Malvarosa su Amazon sia in versione kindle che cartacea.

E questo successo, che lo ha fatto balzare fino alla posizione numero 40 dei libri di narrativa più venduti su Amazon, viste le premesse, non è alla fine forse tanto casuale.