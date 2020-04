26 Aprile 2020 15:36

Sicilia, Sunseri (M5S): “fondi dei Comuni per pagare le misure della Regione, scippo inaccettabile. A vuoto i nostri emendamenti per stoppare il furto”

“Comuni, come al solito, sempre l’ultima ruota del carro regionale, costretti a pagare, con l’ennesimo scippo di fondi a loro destinati, i prezzi alti delle ristrettezze di bilancio”. Lo afferma il deputato M5S all’Ars, Luigi Sunseri, componente della commissione Bilancio, riferendosi all’articolo 5 della Finanziaria, che rastrella fondi destinati ai Comuni per contrastare l’emergenza Covid-19, autorizzando fondi extraregione e del POC 2014/2020. “Non possiamo scippare – afferma Sunseri – i soldi destinati direttamente ai territori, come previsto dalle agende urbane e dalle aree interne (Madonie, Simeto-Etna, Nebrodi, Terre Sicane, Calatino). Doveva essere un modello di programmazione dal basso, che invece adesso si sta trasformando in uno scippo da parte della Regione per pagarsi le sue misure. Siamo inoltre molto preoccupati anche per le somme del POC destinate alla depurazione delle acque, specie se si considera anche che siamo sotto infrazione europea”. “Abbiamo provato – conclude Sunseri – a fermare questa volontà con emendamenti in commissione Bilancio, che sono stati bocciati dal governo. Noi , comunque, non ci rassegniamo. Proveremo a tornare alla carica in Aula”.