Stretto di Messina, traghetti gratis per il personale sanitario. D’Uva: “Al lavoro con Musumeci e Razza per un nuovo accordo”

15 Aprile 2020 10:37

Il deputato messinese D’Uva: “Siamo in contatto con Musumeci e Razza per trovare una soluzione”

“Sul ripristino della possibilità di traghettamento gratuito, in sicurezza e quanto più rapido possibile per il personale sanitario sullo Stretto di Messina, in queste ore siamo in contatto con il presidente della Regione Siciliana Musumeci e l’assessore regionale alla Salute Razza. Si sta lavorando a una nuova intesa. Facciamo di tutto affinché si arrivi presto alla soluzione definitiva. Occorre sinergia tra Istituzioni, e il buon fine di questa iniziativa può esserne la dimostrazione“. Così il deputato questore Francesco D’Uva, PortaVoce messinese del MoVimento 5 Stelle, in un post su FaceBook.