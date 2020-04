Stirpe (pres. Frosinone): “assurdo pensare di fare i tamponi ai giocatori e non alle persone che ne hanno bisogno”

7 Aprile 2020 15:51

Ipotesi su promozioni e retrocessioni, Stirpe annuncia “non escludo di procedere per vie legali se il Frosinone non verrà promosso in Serie A”

“Qualora il campionato dovesse essere interrotto e il Frosinone non salirà in Serie A perché terzo in campionato, allora mi muoverò per vie legali”. Sono le parole pronunciate del presidente Maurizio Stirpe, sulle frequenze “Radio Punto Nuovo”. Il presidente del Frosinone ha confermato la sua posizione: “l’unica che può parlare di merito sportivo è il Benevento che ha 20 punti in più sulla seconda in classifica ed è virtualmente in A. Se non esistono le condizioni di sicurezza, che le porte siano chiuse o aperte cambia poco, è inutile iniziare il discorso su un possibile ritorno in campo.Per la ripresa le società devono fare i tamponi ed è assurdo per due motivi. Le società non sono strutturate per fare i tamponi e poi mi sembra assurdo che, se c’è la possibilità di fare i tamponi, vengano destinati ai giocatori e non alle persone che ne hanno veramente bisogno. Sul futuro, è evidente che apriremo una discussione con i nostri calciatori a seconda del mercato. Alcuni contratti stipulati – conclude Stirpe – hanno costi che oggi non esistono più, seguiremo le regole del mercato”.

