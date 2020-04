Stretto di Messina, marittimi in stato di agitazione: le precisazioni della Rsu Caronte&Tourist

2 Aprile 2020 11:27

Lo stato di agitazione è stato dichiarato per tutti i marittimi dell’area dello Stretto di Messina, la Rsu non adirà

La RSU, in qualità di rappresentanza sindacale dei lavoratori di Caronte & Tourist, precisa che, lo stato di agitazione indetto il 01 aprile 2020, al quale non adirà pur rispettandone le motivazioni, è stato dichiarato per tutti i marittimi dell’ area dello Stretto di Messina, includendo anche coloro che sono in forza all’azienda sopracitata, rappresentati, invece, dalla scrivente, non interpellata in merito, all’interno della quale esercitano anche rappresentanti delle OO.SS. Nazionali firmatarie di contratto.

Valuta questo articolo