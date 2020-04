Spesa a domicilio, donazioni e misure di sicurezza: ecco tutte le iniziative del consorzio Despar

6 Aprile 2020 12:13

Tutte le iniziative del Consorzio Despar a tutela di clienti e dipendenti. Nuove logiche di gestione degli spazi e degli accessi, presidi di sicurezza e igiene, comunicazioni intensificate, iniziative per la consegna a casa della spesa e di sviluppo dell’e-commerce

Di fronte a un’emergenza che interessa aspetti sanitari, economici e logistici, le Aziende del Consorzio Despar si sono prontamente adoperate su tutto il territorio italiano con una serie di iniziative per tutelare la sicurezza dei clienti e degli operatori dei punti vendita, garantendo l’accesso ai beni distribuiti in una situazione difficile come l’attuale.

Le iniziative partono naturalmente dai presidi di sicurezza. In linea con le disposizioni governative e regionali, oltre ad impiegare personale del punto vendita per la regolamentazione contingentata degli accessi e misure di distanziamento in esterno per la gestione delle code, sono stati messi a disposizione dei clienti all’ingresso dei supermercati dispenser di gel idroalcolico per la sanificazione delle mani e guanti monouso. Tutti i dipendenti Despar a contatto con il pubblico sono inoltre stati dotati di mascherine protettive.

In tutti i punti vendita è stata inserita una segnaletica a pavimento per garantire la distanza interpersonale minima di un metro, soprattutto nelle aree in cui si creano maggiori assembramenti come le casse e i banchi serviti. In molti punti vendita sono inoltre state installate barriere di plexiglass per ogni cassa garantire la sicurezza dei cassieri.

Si sta poi operando per definire nuovi protocolli di gestione degli spazi comuni e di accesso dei collaboratori esterni nell’ottica di aumentare i livelli di sicurezza.

Su tutto il territorio nazionale è stata naturalmente incrementata la frequenza delle operazioni di pulizia e sanificazione delle superfici e delle attrezzature, prestando particolare attenzione ai carrelli, ai cestini, alle maniglie e a tutte le aree maggiormente frequentate dai clienti.

Un altro capitolo sul quale le Aziende del Consorzio Despar stanno lavorando è la realizzazione e miglioramento dei servizi di consegna a casa della spesa.

In Piemonte il servizio è stato attivato nella città di Asti. Nel Centro Sud la consegna a domicilio e il servizio di ritiro presso il punto vendita sono attivi nelle città di Corato, Pescara, Rende e Melfi, dove stanno venendo potenziati per far fronte al picco di richieste pervenute, ed è in fase di estensione alle città di Trani, Monopoli, Nardò, e Matera.

In Sicilia la consegna a domicilio è operativa nelle città di Messina e di Ragusa.

In molte zone sono state definite modalità di accesso prioritario ai punti vendita per il personale sanitario e della protezione civile, oltre ai volontari che effettuano la spesa per le persone che appartengono alle categorie a rischio.

Anche in un’area particolarmente colpita dalla diffusione del virus come quella di Brescia e Bergamo, l’Insegna si sta impegnando nella gestione dell’emergenza. In accordo con le amministrazioni comunali, attraverso il coinvolgimento di 10 supermercati, si sta effettuando la preparazione della spesa nei punti vendita, per aiutare la protezione civile nella consegna a domicilio dei beni di prima necessità.

Intense le azioni che le Aziende stanno svolgendo a sostegno delle comunità locali.

Ad esempio Aspiag (Despar Nordest), oltre ad effettuare una donazione di 80mila mascherine chirurgiche alla regione Veneto, è stata tra le prime a supportare con generi di prima necessità gli abitanti di Vo’ Euganeo, comune inizialmente isolato per l’emergenza COVID-19.

Maiora (Despar Centrosud) ha emesso buoni spesa per un valore di 50mila euro a favore dei principali comuni delle regioni dove l’azienda è insediata con i propri punti vendita. Gruppo 3 A (Despar Nordovest) ha fornito il Banco Alimentare di Asti con 6mila confezioni di pasta. Ergon (Despar Sicilia) ha aderito al progetto spesa SOSpesa e donato all’ASP di Ragusa 3 ventilatori polmonari. Fiorino (socio Despar per l’area di Messina) ha promosso la raccolta di generi alimentari in accordo con la Croce Rossa impegnandosi a devolvere una cifra pari al valore dei beni raccolti a favore del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina.

Il rafforzamento della comunicazione è stato un ulteriore elemento che ha contraddistinto le attività delle Aziende nelle ultime settimane. Sia all’interno dei punti vendita, via radio, che sui canali online e offline di comunicazione tradizionalmente utilizzati, è stata intensificata la diffusione dei messaggi alla clientela che invitano ad osservare le regole previste dal protocollo Covid-19, come il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro e l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare.

Le Aziende del Consorzio hanno, infine, mantenuto tutte le attività promozionali che sono consultabili online o direttamente presso i punti vendita. La distribuzione dei volantini cartacei è stata sospesa su tutto il territorio.

