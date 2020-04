Sorical “palestra” per la formazione degli studenti di ingegneria dell’Unical

22 Aprile 2020 18:00

“Sorical offre la disponibilità ad accogliere studenti fortemente motivati per la preparazione di tesi di laurea e visite tecniche presso le opere acquedottistiche di maggiore interesse”. Lo hanno comunicato l’ing Sergio De Marco, Direttore Area Operativa della SORICAL e l’ing Giuseppe Viggiani, nel corso della riunione plenaria del Comitato di indirizzo del Dipartimento di Ingegneria dell’Unical, chiamato a dare un contributo nella definizione dell’offerta formativa dei corsi di laurea in Ingegneria Civile-Architettura (corso unico quinquennale) ed in Ingegneria Civile (corsi triennale e magistrale). Tale Comitato, presieduto dal prof e ing Roberto Gaudio, Direttore del Dipartimento di Ingegneria, formato da 30 membri in rappresentanza sia dell’intera organizzazione universitaria (corpo docente e studenti), sia dei vertici dei dipartimenti della Regione Calabria aventi competenze sui temi di riferimento, come anche del mondo delle professioni e delle aziende operanti nel campo dei servizi pubblici impostati su reti infrastrutturali. Nel corso dell’incontro – che le attuali condizioni di emergenza sanitaria hanno imposto si tenesse in via telematica – SORICAL ha manifestato tutto il suo entusiasmo a che quella straordinaria palestra di mirabili ed ardite opere di ingegneria civile di cui è costituito il complesso delle opere idropotabili della Regione Calabria sia messo a disposizione dell’Università per l’organizzazione di seminari formativi, sia di presentazione generale, sia tematici su specifici argomenti di dettaglio. SORICAL, nell’apprezzare la completezza ed anche la modernità dell’offerta dei corsi di laurea dell’UNICAL per l’a.a. 2020-2021, ha confermato altresì la sua disponibilità ad accogliere studenti motivati e contribuire a formare professionisti nella progettazione e gestione delle opere idrauliche.