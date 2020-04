Sondaggi politici: Lega in calo ma resta primo partito, il Pd si avvicina al Carroccio. In risalita il Movimento 5 Stelle [DATI]

28 Aprile 2020 18:52

Lega, Pd, M5S, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva: tutti i dati dei vari sondaggi politico-elettorali

I sondaggi politici al tempo del Coronavirus non danno buone notizie alla Lega: secondo la rilevazione di Ipsos il partito di Salvini perderebbe quasi 6 punti di percentuale e, seppur si mantiene primo, scende sotto il 30% attestandosi sul 25,4%. Il Partito Democratico, invece, si porta a soli 4 punti dal Carroccio (21,4%). Il Movimento Cinque Stelle, cresce e si assesta oltre il 18%. A seguire Fratelli d’Italia con il 14,1% e Forza Italia con il 7,5%. Italia Viva di Matteo Renzi è sul 3%. Azione di Carlo Calenda sarebbe all’1,4% mentre +Europa sarebbe all’1,7%. Stabili Sinistra ed Europa Verde attorno al 2%. Il Centro/Destra scende sotto il 50% ed i partiti di Governo si attestano al 45% rducendo il svantaggio. Crescono anche il gradimento del governo (58%) e del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (66%). In difficoltà Salvini al 31%. Ora è sostanzialmente appaiato a Nicola Zingaretti stabile al 30%. Stabile Luigi Di Maio (29%).

Sondaggi, per YouTrend Lega primo partito ma in calo

La Lega di Matteo Salvini sarebbe in calo secondo YouTrend per Agi. Il Carroccio avrebbe il 28,5% dei consensi contro il 29,4% del 2 aprile scorso. Il Pd di Zingaretti sarebbe al 21,1%, il Movimento 5 Stelle al 15,1%. Fratelli d’Italia cresce: il partito di Giorgia Meloni sarebbe al 13,5%. Gli altri partiti: Forza Italia al 6,3%, Italia Viva di Matteo Renzi al 3,3%, +Europa all’1,7% e Azione sempre all’1,7%. Trend positivo per la Sinistra e i Verdi, che avrebbero ora rispettivamente il 3,1% e 2%.

Sondaggi, anche per Swg la Lega in difficoltà

Anche per l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 evidenzia una difficoltà della Lega, che perde l’1,3% in una settimana (28,2%). Allo stesso tempo, guadagna consensi il Movimento 5 Stelle: un punto percentuale in più negli ultimi settimi giorni. In crescita anche Pd, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva.

Sondaggi, Salvini e la Lega in difficoltà: “dobbiamo essere pronti a tutto”

C’è molta preoccupazione nella Lega per i sondaggi degli ultimi giorni che vedono il Carroccio in calo. Per questo Matteo Salvini, scrive il Corriere della Sera, ha mandato rassicurazioni via: “è un momento difficile per il Paese – è il senso del messaggio del leader del Carroccio- ed è normale che i cittadini si affidino a chi guida le istituzioni. In queste fasi il consenso del governo cresce”. “Ma sta arrivando una pesantissima crisi economica. Dobbiamo rimanere uniti ed essere pronti a tutto. Io comunque – è la conclusione – non ho mai dato retta ai sondaggi quando mi davano al 40%, non li guardo nemmeno adesso”.