24 Aprile 2020 15:40

L’ App “Sicilia si cura” consente la possibilità di aggiornare‚ a titolo volontario‚ le autorità che gestiscono l’emergenza sulle proprie condizioni di salute e sulla potenziale esposizione al COVID-19

Da alcuni giorni chi è rientrato in Sicilia dopo giorno 1 marzo ha ricevuto sul proprio telefonino l’invito a scaricare la App “Sicilia si cura“‚ l’applicazione digitale che consente la possibilità di aggiornare‚ a titolo volontario‚ le autorità che gestiscono l’emergenza sulle proprie condizioni di salute e sulla potenziale esposizione al COVID-19 al fine di contenere la possibilità di contagi.

Sicilia Si Cura non prevede il tracciamento personale‚ non ricostruisce la storia degli eventuali contatti “incontrati” tramite bluetooth e non comunica‚ in background‚ alcuna informazione sull’utente.

Scaricando la APP chi si registra potrà far conoscere il proprio stato di salute aggiornandolo fino a due volte al giorno‚ fornire informazioni utili sui contatti avuti con altre persone‚ sul luogo in cui si trova in isolamento in maniera da creare – nel pieno rispetto della privacy – un flusso continuo di informazioni che risultano fondamentali nella costruzione del sistema complessivo di gestione dell’emergenza.

Il servizio – messo a punto dalla Regione Siciliana attraverso la sinergia tra l’Assessorato della Salute e il DRPC Sicilia – nasce con lo scopo di fornire l’assistenza necessaria nel caso di sospetto COVID ma anche di prevenire l’insorgenza di eventuali focolai. Per attivare il servizio occorre registrarsi – attraverso smartphone o tablet al sito www.siciliacoronavirus.it.