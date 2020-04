Sicilia: Regione, messa in sicurezza a Casalvecchio Siculo

2 Aprile 2020 11:07

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – A Casalvecchio Siculo, nel Messinese, un intervento di messa in sicurezza della zona est lo si attende da oltre dieci anni. L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce, ha pubblicato la gara per i lavori, per il consolidamento dell’intera area, a valle dell’ex scuola media, per un importo di un milione e seicentomila euro. E’ un’opera che restituirà al paese la piena e sicura fruibilità del suo centro abitato, con i suoi numerosi edifici, le attività commerciali e la sede del municipio.

I movimenti franosi, che negli anni si sono registrati, hanno infatti causato lesioni in alcuni muri di contenimento della strada comunale e in diverse abitazioni, oltre a una serie di fessurazioni del manto stradale, sia della Provinciale 19 sia di via Sant’Onofrio, dalle quali si accede alla cittadina. I lavori di consolidamento consentiranno non solo la stabilizzazione dell’intera area, ma anche l’utilizzo degli spazi disponibili, non ultimo quello del plesso scolastico.

Quella attuale è una situazione a dir poco critica se si considera che le acque superficiali hanno eroso parte del pendio provocando lo smottamento dei terreni. Tra le misure tecniche previste, la demolizione parziale di un tratto di muro di contenimento della strada comunale e la collocazione di una paratia di pali che, nella sua parte superiore, terminerà con un cordolo in cemento armato. Sarà realizzata, infine, una condotta per il deflusso delle acque piovane, convogliandole nell’impluvio naturale a valle.

