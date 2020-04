Sicilia: ok dalla commissione bilancio dell’Ars a norme del Pd per sostegno a famiglie e studenti

26 Aprile 2020 16:15

La commissione Bilancio dell’Ars, nell’ambito dell’esame della finanziaria, ha approvato questa mattina una norma proposta dal capogruppo PD Giuseppe Lupo e dai parlamentari regionali Giuseppe Arancio, Baldo Gucciardi, Anthony Barbagallo, Michele Catanzaro, Antonello Cracolici, Franco De Domenico e Nello Dipasquale, che consente di utilizzare i 100 milioni stanziati per l’emergenza alimentare attraverso i Comuni, anche per il pagamento delle utenze domestiche come luce e gas, per i canoni di locazione, nonché per l’attivazione di Cantieri di servizio. È stato inoltre creato un fondo da cinque milioni di euro per gli universitari siciliani fuorisede, che permetterà l’erogazione un bonus una tantum da 500 euro. Sempre su proposta dei deputati del Partito Democratico è stata approvata una norma destinata alle famiglie con reddito non superiore a 40 mila euro: per loro sarà possibile l’abbattimento degli interessi per prestiti al consumo per un importo massimo di 15 mila euro. La commissione ha inoltre approvato, con il voto favorevole del PD, interventi a favore del sistema dell’istruzione e della formazione per una spesa complessiva di 120 milioni di euro, per sostenere le attività didattiche e formative a distanza, il contrasto alla dispersione scolastica, il diritto allo studio universitario. È prevista in particolare la spesa di 25 milioni di euro per garantire la sicurezza degli studenti e del personale con l’acquisto dei ‘dispositivi di protezione individuale’ (mascherine, ecc.) e per garantire il distanziamento sociale con l’adeguamento dei locali.