Sicilia, nella finanziaria tagli ai talassemici per oltre 2 milioni

21 Aprile 2020 14:42

Sicilia, Mancuso (FI): “Ci impegneremo affinché insieme al Governo si trovi una soluzione”

“Ho appreso delle giustificate lamentele da parte dei talassemici siciliani e delle associazioni di categoria, che temono a seguito del disegno di Legge di Stabilità 2020 approvato il 10 aprile scorso dalla Giunta Regionale, tagli per 2,2 milioni di euro sul capitolo 413706 ‘Indennità vitalizia ai cittadini affetti da Talassemia ed emoglobinopatie’. Sono consapevole che la crisi economica in atto impone dei sacrifici, ma sono altresì convinto che si troverà la giusta quadra per tutelare i malati di talassemia, i quali già vivono il proprio calvario quotidiano”. Così afferma il deputato di Forza Italia all”Ars, on. Michele Mancuso.

“Mi farò carico presso il Governo Regionale di recapitare le preoccupazioni di tale categoria. Ricordo – conclude il Parlamentare – che i talassemici ed emoglobinopatici devono ricevere trasfusioni di sangue con periodicità ogni due settimane e controlli ematici frequenti. Inoltre, solo il 50% dei soggetti affetti da tali patologie svolge una qualche attività lavorativa. Certo della buona volontà del Governo regionale, confido che il ridimensionamento all’assistenza sanitaria dei talassemici sarà scongiurato”.