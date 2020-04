Sicilia, è morto il papà del viceministro Cancelleri

7 Aprile 2020 17:10

Sicilia: si è spento a 79 anni il padre del viceministro Cancelleri, aveva 79 anni

“Sei stato la mia guida, il mio orizzonte, l’esempio da seguire, l’insegnamento giusto. Sei stato la carezza più dolce, l’abbraccio più rassicurante, lo schiaffo più educativo, il bacio più intriso d’amore.

Sei stato il mio orgoglio e chi riempire di orgoglio, il mio eroe senza macchia, il più bel sorriso.

Sei stato mio papà e tutto ciò lo sarai per sempre.

Ciao papà, ti amo“- così il viceministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri ha annunciato sui social la morte del padre. Michele Cancelleri si è spento a Caltanissetta, nell’ospedale Santa Elia dove era stato ricoverato la scorsa notte. Aveva 79 anni.

Corrao (M5S): Cordoglio per scomparsa padre viceministro Cancelleri

“Voglio esprimere il mio più sincero cordoglio a Giancarlo, Azzurra e Vincenzo Cancelleri per la scomparsa del padre avvenuta in queste ore a Caltanissetta. La dipartita del signor Michele mi rattrista anche perché conoscevo bene il legame profondo che legava la famiglia Cancelleri. All’amico Giancarlo do un abbraccio a distanza”. A dichiararlo è l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao che esprime cordoglio per la scomparsa del padre del vice ministro ai trasporti Giancarlo Cancelleri.

A Giancarlo ed Azzurra Cancelleri le condoglianze del gruppo parlamentare M5S all’Ars

Il gruppo parlamentare del M5S all’Ars è vicino al viceministro Giancarlo Cancelleri e alla sorella Azzurra per la morte del padre Michele. “A Giancarlo – dicono i deputati – compagno di tante indimenticabili battaglie condotte con estrema ed indiscutibile passione in ogni angolo della Sicilia e nell’aula di palazzo di Normanni, vadano le nostre più sincere e sentite condoglianze e il nostro abbraccio, che in un momento particolare come questo, purtroppo, non può che essere virtuale”.

