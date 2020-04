Sicilia, Foti (M5S): “Ipab, via libera dell’Ars ai fondi per i dipendenti senza stipendi da anni”

29 Aprile 2020 22:05

Sicilia, Foti (M5S): “oggi sono stati confermati in aula gli aiuti ai dipendenti delle Ipab, rimasti fuori da qualsiasi erogazione sia prima che dopo l’emergenza covid”

“Oggi sono stati confermati in aula gli aiuti ai dipendenti delle Ipab, rimasti fuori da qualsiasi erogazione sia prima che dopo l’emergenza covid. Alcuni di loro non percepiscono lo stipendio anche da due anni. Con questa norma finalmente si stanziano 3 mln € per pagare gli stipendi arretrati, consentendo così un’anticipazione di 700 euro mensili di arretrati per ciascun lavoratore”. Lo dice la deputata regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Ars, Angela Foti. Oggi il varo in finanziaria, all’art. 5, della norma che riconosce le somme ai dipendenti Ipab e che è frutto di emendamenti già proposti in commissione Bilancio da Foti.