8 Aprile 2020 21:14

Sicilia: fondo per gli studenti fuori sede. Catalfamo (Lega) “un nostro successo. Un aiuto concreto per le famiglie”

“Un grande successo della Lega in un importate spirito di collaborazione istituzionale e per una battaglia che riguarda migliaia di famiglie siciliane. L’annuncio del Governatore Musumeci della disponibilità di un fondo per gli studenti fuorisede arriva a pochi giorni dalla proposta del nostro partito che era stata inserita in un Ordine del giorno approvato dall’Ars e la quale a livello nazionale, si era speso l’onorevole Toccalini“, è quanto afferma Antonio Catalfamo della Lega. “Sia per coloro che si trovano ancora all’estero sia per coloro che sono rientrati nelle proprie abitazioni ma sono costretti a pagare l’affitto nelle città in cui studiano arriveranno dei fondi che allevieranno le difficoltà economiche delle famiglie. Come Lega Sicilia avevamo formulato questa richiesta ed oggi registriamo il positivo riscontro del Governatore, in un clima di dialogo costruttivo di cui beneficiano i cittadini“, conclude.