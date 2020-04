Coronavirus in Sicilia, ecco i dati città per città: a Messina oggi boom di guariti e nessun nuovo caso. C’è un’altra vittima

27 Aprile 2020 18:40

Coronavirus, ecco i dati in Sicilia città per città: a Messina oggi 26 guariti, un decesso e nessun nuovo caso. Gli attuali positivi sono 376

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 17 di oggi (lunedì 27 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 70.650 (+546 rispetto a ieri), su 66.749 persone: di queste sono risultate positive 3.085 (+30), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.123 (+16), 731 sono guarite (+11) e 231 decedute (+3).

Degli attuali 2.123 positivi, 475 pazienti (-3) sono ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva (+2),mentre 1.648 (+19) sono in isolamento domiciliare.

A Messina e in provincia oggi si registrano zero nuovi casi, 26 guariti e un decesso. Si tratta di una donna di 82 anni, già affetta da altre gravi patologie e deceduta presso l’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, dove si trovava ricoverata. L’Azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la propria vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza, a Messina e provincia, sono pertanto 48 in totale i decessi di persone affette da coronavirus. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 di pazienti precedentemente ricoverati rimangono 83, si è però registrata una nuova dimissione. Il dato complessivo dei guariti, contando anche quei pazienti che erano in isolamento domiciliare, sale invece a 109.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 67 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto);

Caltanissetta, 116 (15 ricoverati, 21 guariti, 11 deceduti);

Catania, 663 (108 ricoverati, 218 guariti, 80 deceduti);

Enna, 300 (128 ricoverati, 74 guariti, 28 deceduti);

Messina, 376 (93 ricoverati, 109 guariti, 48 deceduti); ieri erano 403 (95 ricoverati, 83 guariti, 47 deceduti);

Palermo, 344 (67 ricoverati, 89 guariti, 28 deceduti);

Ragusa, 54 (6 ricoverati, 29 guariti, 6 deceduti);

Siracusa, 111 (52 ricoverati, 86 guariti, 24 deceduti);

Trapani, 92 (6 ricoverati, 40 guariti, 5 deceduti).

Si precisa che un errore materiale nel calcolo dei dati relativi alle province comunicati ieri è stato corretto e assorbito in quelli odierni.