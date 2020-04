Sicilia: prorogata la validità dell’Albo regionale unico dei tecnici

4 Aprile 2020 15:20

In Sicilia l’Albo regionale unico dei tecnici resterà valido fino al 15 giugno. L’assessore Falcone: “La Regione sostiene i professionisti”

“Fino al 15 giugno resterà valido l’Albo regionale dei tecnici emanato dal Dipartimento regionale Tecnico nel 2018, assieme alla contestuale vigenza degli elenchi aggiornati pubblicati nel mese di marzo 2020. Attraverso tale provvedimenti, la Regione fa chiarezza rispetto ad alcuni dubbi manifestati dalla platea degli operatori interessati, venendo incontro alle istanze dei professionisti siciliani alle prese con le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus”. Lo rende noto l’Assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, a seguito dell’avviso firmato ed emanato stamane assieme al direttore generale del Drt Salvatore Lizzio.

“Al fine di inserire in elenco i professionisti che avevano presentata le nuove istanze – aggiunge l’assessore – il Dipartimento ha infatti compiuto la revisione periodica dell’Albo, generando qualche apprensione nei tecnici dell’Albo del 2018. Abbiamo allora evidenziato come entrambi gli elenchi sono validi e che, per presentare nuove domande, non vi è un termine di scadenza. Il Dipartimento regionale tecnico – illustra Falcone – gestisce infatti le richieste in modalità dinamica, così da aggiornare l’Albo con cadenza periodica ravvicinata e consentire a tutti i professionisti di presentare domanda di inserimento in qualsiasi momento. Si tratta di un’iniziativa che si propone di supportare i tecnici e gli esperti in un momento di crisi generalizzata – conclude Falcone – garantendo lo sbocco professionale rappresentato dalla Regione”.

Valuta questo articolo