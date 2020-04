Sicilia: 7 milioni di euro per gli universitari fuori sede

8 Aprile 2020 20:53

Aiuti agli studenti siciliani fuori sede, Sammartino (Iv): “Accolta la nostra proposta, un plauso all’assessore Lagalla”

“La notizia dello stanziamento di sette milioni di euro per gli universitari siciliani fuori sede come contributo alloggio da parte della Governo regionale alle famiglie degli studenti in situazione di disagio per l’emergenza epidemiologica è una buona notizia. Faccio un plauso all’assessore Lagalla che ha accolto la nostra proposta”.

Lo afferma Luca Sammartino, parlamentare regionale di Italia Viva e presidente della Commissione Cultura, Lavoro e Formazione dell’ARS.

“Come gruppo parlamentare Italia Viva – prosegue Sammartino – il 23 marzo abbiamo presentato una mozione in cui chiedevamo all’Esecutivo di impegnarsi ad assumere ogni iniziativa utile e non possiamo che accogliere positivamente questo stanziamento. Ringrazio l’assessore Lagalla per la collaborazione istituzionale che abbiamo avuto. Questo è il modo con cui le forze politiche devono attraversare questo delicato momento che stiamo vivendo”.