Show di Possanzini sui social: “Pirlo? Al suo arrivo alla Reggina fu come vedere il Papa” [VIDEO]

3 Aprile 2020 22:23

Possanzini-show su Instagram, i ricordi della Reggina con Andrea Pirlo: entrambi adesso stanno sostenendo la raccolta fondi per l’ospedale di Brescia

In campo da titolari con la maglia della Reggina, in prima linea anche nella lotta contro il Coronavirus. Possanzini e Pirlo hanno accettato la chiamata di Ambra Angiolini e subito si sono mossi per effettuare una donazione per l’ospedale di Brescia. Nel corso di una diretta Instagram dell’attrice i due amici si sono rivisti dopo tanto tempo. E da lì è iniziato lo show dell’ex attaccante amaranto, sicuramente più loquace del collega. “Ti vedo bene – afferma Possanzini – , questa quarantena sarebbe stata meglio farla a Reggio Calabria! Con Pirlo ci siamo conosciuti nel 1999 a Reggio. Andrea fece beneficenza anche in quel caso (ride, ndr). Ricordo del suo arrivo, era come fosse arrivato il Papa. insieme abbiamo raggiunto un traguardo storico. Io ho fatto 4 gol in Serie A, 3 volte grazie a un suo passaggio. E’ riuscito a far gol anche a me”.

