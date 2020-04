Serie C, stop ai campionati: sentimenti opposti per Reggina e Bari, la situazione

19 Aprile 2020 15:11

Serie C, si va verso la sospensione dei campionati: per la Reggina è così più vicino il traguardo della Serie B, ma il Bari apre lo scontro sul sorteggio promozione

La Serie C è sempre più vicina allo stop definitivo della stagione 2019/2020 con possibilità di una promozione anche tramite sorteggio. Sono chiare le parole del presidente Francesco Ghirelli, “non ci sono i presupposti economici e sanitari per il ritorno in campo della Lega Pro“. E’ sostanzialmente questo il pensiero del consiglio direttivo, il quale ha approvato una proposta di delibera che sarà sottoposta all’Assemblea dei club il prossimo 4 maggio. Il protocollo per la ripresa comporta impegni e costi giudicati impossibili da sopportare per le squadre italiane di terza serie. Da qui nasce la proposta di blocco delle retrocessioni e promozione in Serie B di quattro squadre: Monza, Vicenza, Reggina e una quarta da sorteggiare. Il sorteggio andrebbe a coinvolgere tutte le aventi diritto ai playoff (magari con pesi ponderati rispetto alla posizione in classifica). La Figc però si sarebbe già opposta a questo tipo di proposta. E il Bari, secondo in classifica nel Girone C, secondo la Gazzetta dello Sport, si è fatto sentire avanzando una diffida alla Lega Pro.