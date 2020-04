Serie C, Scienza: “no alla ripresa del campionato, ma proverei con playoff ridotti”

28 Aprile 2020 12:44

Serie C: l’allenatore del Monopoli, Giuseppe Scienza, ritiene che “giocarsela tramite sorteggio sarebbe un affronto”

Giuseppe Scienza, va in controtendenza rispetto al pensiero di Francesco Ghirelli. Mentre la Lega Pro è pronta a chiedere la sospensione del campionato, l’allenatore del Monopoli ha parlato ai microfoni Rai in merito ad una sempre più improbabile ripartenza del campionato di Serie C: “ripartire e concludere la stagione mi sembra piuttosto difficile se non impossibile, tra l’altro a noi mancano 8 partite ma negli altri due giorni molte di più. Però con tutti i criteri di sicurezza possibili il discorso playoff secondo me può essere affrontato. Bisogna provare a dare un senso alla stagione. Giocarsela tramite sorteggio sarebbe un affronto a tutti noi che facciamo del calcio il nostro lavoro principale. Dei playoff che magari non contemplassero dalla seconda alla decima, cosa che credo sia comprensibile a tutti, sia una soluzione da provare a fare“.