Serie C, presidente Catanzaro: ” vi spiego perché la promozione della Reggina sarebbe un problema”

28 Aprile 2020 20:23

Catanzaro, Noto: “sulla sospensione e annullamento del campionato, credo che in Serie C ci sia una larga unanimità”. Non manca un riferimento alla Reggina

La Serie C si avvia alla sospensione del campionato. La notizia è trapelata dalle parole del presidente Ghirelli, ma la conferma anche il Floriano Noto. Il patron del Catanzaro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tmw: “per quanto riguarda sospensione e annullamento del campionato, credo che siamo ad una larga unanimità, c’è l’intenzione di tutti di finirla qui. Perché c’è anche un problema etico nel pensare a giocare in questo momento. Per quanto riguarda invece meccanismi di promozione e retrocessione si apre un tema molto diverso, ovvero che qualsiasi metodo o scelta lascerà degli scontenti. Anche far salire solo le prime crea un problema, mancavano tante partite, ricordo qualche anno fa l’Alessandria perse un vantaggio di 12 punti”. E’ chiaro il riferimento alla Reggina che, secondo il presidente catanzarese, dopo un intero campionato al primo posto, nonostante nove punti di vantaggio dal Bari, non ha ancora alcun merito per essere promossa in Serie B.