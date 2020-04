Serie C, Ghirelli: “allo stato attuale non siamo in grado di attuare il protocollo”

29 Aprile 2020 12:12

Serie C, il presidente Ghirelli ha dato un aggiornamento della situazione e parlato dal protocollo imposto per la ripresa degli allenamenti

Si dovrà attendere il 7 marzo per conoscere le decisioni dell’Assemblea dei club di Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli ha nuovamente espresso il suo pensiero ai microfoni de Il Gazzettino e dato un ulteriori chiarimento: “bisogna prendere del tempo in modo tale che il virus diminuisca la sua virulenza, la scienza migliori la sua capacità di farmaci, ci sia un miglioramento nei sistemi delle analisi e quindi questo ci consenta di intervenire in questa direzione. Allo stato attuale i medici ritengono che non siamo in grado di applicare il protocollo sanitario e di assicurare quello che si pone, ossia di creare tutte le condizioni di salvaguardia della salute e di sicurezza”.

