Serie C, Ghirelli sull’ipotesi del ‘campionato solare’: la situazione e i possibili scenari

17 Aprile 2020 17:50

Serie C, Ghirelli: “potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare”, è la nuova ipotesi per la Lega Pro

Riprendere la stagione è l’obiettivo della Lega Pro. Il presidente Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha spiegato la situazione in cui versa la Serie C e quali sono le priorità che si affronteranno non appena sarà superata l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e tornare in campo sarà possibile. Va sottolineato che il punto fermo resta quello di portare a termine la stagione, in modo da evitare i ricorsi dei club penalizzati da una eventuale decisione a tavolino dei posti in classifica e potenziali criticità economiche dell’intero sistema, messo a durissima prova dallo stop forzato. Così Ghirelli, secondo quanto riportato da calciomercato.com: ”​il presidente Gravina ha detto giustamente che si ricomincerà quando lo dirà l’autorità sanitaria e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi. Potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare. Gravina ha detto che il campionato 2020/2021, se si dovesse iniziare a gennaio, verrà concentrato introducendo le necessarie riforme. In Serie C c’è un problema di costi, dobbiamo valutare il protocollo sanitario. Di fronte ad un problema del genere ho l’obbligo di mettere sul tavolo anche la riforma della Serie C”. L’idea è quindi quella di aspettare fino all’ultimo momento utile per concludere questa stagione, anche a costo di ritardare in misura corposa l’avvio del prossimo campionato. L’ipotesi è quella di riprendere l’attuale torneo a settembre, quando si ipotizza una totale uscita dall’emergenza pandemica, per cercare di finirlo prima di Natale. In questo modo la stagione 2020-21 inizierebbe solo a gennaio e si svolgerebbe nell’arco dell’anno solare 2021, garantendo anche un allineamento con i Mondiali in Qatar 2022. Tutte ipotesi che confermano come le intenzioni delle istituzioni sportive siano quelle di non cedere al possibile annullamento dei campionati, ma di portarli alla conclusione senza stravolgere calendari e format.