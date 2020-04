Serie C, Ghirelli: “i club possono avvalersi della cassa integrazione”

9 Aprile 2020 18:55

Serie C, Ghirelli espone la situazione: “per chi possiede uno stipendio lordo annuale sotto i cinquanta mila euro, si può accedere alla cassa integrazione in deroga”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, intervenuto sulle colonne del Sole 24 ore, ha affrontato l’argomento stipendi e cassa integrazione per i giocatori di Serie C: “Nell’immediato, per fare fronte ai danni cagionati dalla sospensione dell’attività sportiva, che potrebbe protrarsi fino a maggio inoltrato, sarà di fondamentale importanza fare leva sugli ammortizzatori sociali. In effetti le società di Lega Pro potrebbero avvalersi della cassa integrazione ordinaria e di altre forme di integrazione salariale a favore dei propri dipendenti. Per la categoria degli sportivi professionisti, calciatori e diverse figure dello staff tecnico con uno stipendio lordo annuale sotto i 50mila euro, invece si dovrebbe poter accedere alla cassa integrazione in deroga. Essendo quest’ultima una novità assoluta, tuttavia è necessario che siano rapidamente risolte alcune difficoltà regolamentari che potrebbero vanificare la piena operatività di questo istituto, come peraltro abbiamo già sottolineato sia al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora”. La situazione ovviamente riguarda anche la Reggina, che grazie agli sforzi del suo presidente Luca Gallo, ha scelto inizialmente di non effettuare alcun taglio agli stipendi dei propri tesserati.