Serie C, Ghirelli: “assemblea di grande tensione emotiva, ma ne esco felice. Vi spiego quello che è emerso”

3 Aprile 2020 17:46

“Lo spirito di un’unità che è emerso con forza da questa assemblea”: il presidente Ghirelli ha fatto il punto sulla situazione dopo l’Assemblea dei club di Serie C

“Sono felice ed emozionato perché è stata un’assemblea di grande tensione emotiva, fino alla lacrime”. Sono queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine dell’Assemblea dei Club. “Abbiamo vissuto il dramma delle città del Nord dei nostri club, dove a dominare è il suono delle sirene, e lo spirito di un’unità che è emerso con forza da questa assemblea, tutta volta a rimettere in linea di galleggiamento la nostra barca che è il bene più prezioso. La crisi ci dà un colpo incredibile sulla continuità aziendale con il rischio anche della sparizione di tanti club. Facendo le debite differenze, può avvenire quello che in virtù dei tagli è avvenuto negli ospedali e che ha prodotto dolore, morte e crisi economica. Non vorrei che la stessa cosa avvenga con il taglio dei club di Lega Pro, che rappresentano il tessuto sociale del Paese e che che sono quelli che allontanano i ragazzini dai pericoli della strada, che fanno educazione civica. Sono il pilastro sociale del Paese. E’ stata un’assemblea molto forte dal punto di vista emotivo”.

Serie C, l’Assemblea dei club: ecco i punti della riunione

Un clima di autentica commozione ha accompagnato la prima assemblea dei club di Lega Pro durante l’emergenza Covid-19, che si è svolta in video conferenza. Durante l’Assemblea sono stati illustrati e condivisi i primi risultati concreti che il comitato di crisi di Lega Pro ha conseguito, avvalendosi del supporto dei professionisti interni e dei consulenti di PWC TLS. I club hanno manifestato la necessità di adottare il prima possibile misure che permettano la sostenibilità economica, a partire dallo svincolo sulle fideiussioni e la possibilità di accedere alla cassa integrazione in Deroga. Su quest’ultimo aspetto, in particolare, i club chiedono al Governo, al Ministro Spadafora e al Ministro Gualtieri la possibilità di prevedere questo intervento nelle prossime misure che saranno varate. I Presidenti dei club hanno dato al Presidente Ghirelli mandato di rappresentare alla Figc la specificità della Serie C, una Lega particolarmente in difficoltà in questo momento, soprattutto per quelle squadre che si trovano nelle aree del Paese dove il virus registra una maggiore diffusione. Difficile pensare di tornare a giocare in città sconvolte, pur avendo in grande cura le ragioni giuridiche. Questi due elementi vanno tenuti insieme.

“Ho già rappresentato alla Federazione – le parole di Ghirelli al termine dell’Assemblea – le necessità e le istanze dei club. E’ necessario trovare un punto di equilibrio tra le questioni etiche, le responsabilità collettive e la possibilità per le squadre della serie C di continuare a spendersi in prima linea per quel calcio che fa bene al Paese. Abbiamo tracciato una linea comune sull’esigenza di riforme basate sul taglio dei costi ai fini della sostenibilità economica. Il rischio e’ enorme per la C anche in relazione alla continuità aziendale”. Il Presidente Ghirelli ha avuto inoltre mandato di proseguire la trattativa con l’AIC e con Aiac affinché si possa raggiungere una soluzione che richiede la consapevolezza che tutti devono fare grandi sacrifici in un momento di crisi cosi’ drammatica. Nel corso dell’Assemblea il Presidente ha ribadito che la priorità è la tutela della salute ed ha ricordato che la Serie C è stata la prima a fermare, lo scorso 21 febbraio, le partite nelle cosiddette zone rosse. Finché non ci saranno le condizioni sanitarie per giocare, come da indicazioni del Governo, non si scenderà in campo.

Ghirelli infine ha citato le parole che il Presidente Infantino ha scritto all’omonimo calciatore della Carrarese per ringraziare i club di C e il loro impegno nel sociale, legato all’emergenza “tu e i tuoi colleghi siete un punto di riferimento dei tifosi, dei bambini. Con le tante iniziative che attraverso i social diffondete, siete un esempio di educazione nei comportamenti che occorre tenere, perché la salute, il bene più prezioso che abbiamo, venga salvaguardata. La salute al primo posto, ieri, oggi e domani. La voglia e la speranza di tornare a gioire per un gol che entra in rete. Sta in questo binomio salute e goal, cioé paura e speranza il nostro agire di ogni giorno”. Parole di vicinanza sono state espresse nei confronti di Cesare Fogliazza, AD della Pergolettese per i recenti lutti che hanno colpito il club.

Valuta questo articolo