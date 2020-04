Scuola: Fico, ‘da oggi via al voto telematico per ‘Parlawiki’

3 Aprile 2020 18:00

Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Segnalo un’iniziativa della Camera che riguarda i più piccoli. Da oggi e fino al 15 aprile sarà possibile votare sul portale ‘Camera Giovani’ i lavori degli studenti che hanno partecipato al concorso ‘Parlawiki’ rivolto alle classi quinte delle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado”. Lo ricorda in un post su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico.

“è dal 2008 che Montecitorio -in collaborazione con il ministero dell’Istruzione- porta avanti questo progetto che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni e promuovere il senso civico. Gli studenti -spiega il presidente della Camera- sono stati chiamati a riflettere su temi di loro interesse e a realizzare dei lavori partendo dall’individuazione di un vocabolo per descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare”.

Valuta questo articolo