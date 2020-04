Scuola: assessore Sicilia, ‘ok finanziamento centro educativo isola Salina’

2 Aprile 2020 08:53

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) – “A seguito dell’interessamento dell’assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale della Sicilia, Roberto Lagalla”, il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, “ha firmato il decreto di finanziamento per il recupero del Centro educativo e sociale del Comune di Leni nell’Isola di Salina che, da circa dieci anni, versava in condizioni di inagibilità a causa del crollo del tetto”.

“L’imminente realizzazione dei lavori di ristrutturazione, affidata al Comune, consentirà di ripristinare un fondamentale punto di aggregazione sociale e culturale dell’intera isola di Salina. Ma soprattutto permetterà agli studenti isolani, nelle numerose giornate di maltempo in cui è inibita la navigazione, di svolgere le proprie lezioni o in video-conferenza con Lipari, dove normalmente frequentano gli istituti superiori, ovvero utilizzando i docenti presenti sull’isola. Si ripristina così una virtuosa consuetudine che, fin quando il centro è stato funzionante, ha contribuito a ridurre i disagi degli studenti”, si legge in una nota.

‘Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato ed il Ministero – dichiara Lagalla – si è riusciti, dopo molti anni di infruttuosi tentativi, a restituire le perdute opportunità agli studenti superiori di Salina. è un piccolo ma importante segnale di tutela e salvaguardia del diritto allo studio, anche nei luoghi più piccoli e isolati. Si tratta di una buona notizia in un momento in cui la società e, con essa, la scuola avvertono forte il bisogno di segnali di ripresa e di speranza”.

