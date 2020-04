29 Aprile, Santa Caterina da Siena: IMMAGINI, VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp al tempo del Coronavirus

29 Aprile 2020 00:00

Oggi, 29 Aprile 2020, si ricorda Santa Caterina da Siena: ecco una selezione di immagini, video e frasi per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp al tempo del Coronavirus

Santa Caterina da Siena nacque il 25 marzo 1347 a Siena, era la 24ª di 25 figli, ebbe una sorella gemella, Giovanna, morta poco dopo la nascita. A 6 anni, Caterina ebbe la prima visione di Cristo Pontefice. A 7 anni fece voto di verginità e castità ma a soli 12 anni i genitori decisero di darla in sposa. Caterina non accettò e si rasò i capelli. A 16 anni quella che diventerà Santa prese il velo del terz’ordine domenicano. A 20 iniziò decise di non mangiare più pane ma solo verdure crude e dormendo due ore a notte. Nel 1367 avvennero le mistiche nozze, ricevendo da Gesù un anello adorno di rubini. Nel 1378 fu convocata a Roma da Urbano VI ma morì stremata dalle sofferenze fisiche a soli 33 anni il 29 aprile 1380. Venne sepolta del cimitero di Santa Maria sopra Minerva e 3 anni dopo il suo capo fu portato a Siena.

29 Aprile: Santa Caterina da Siena: i patronati

Santa Caterina da Siena è stata proclamata Patrona d’Italia nel 1939 da papa Pio XII, assieme a San Francesco d’Assisi, e Compatrona d’Europa da papa Giovanni II il 1 ottobre 1999. E’ Patrona anche del Corpo delle Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana e dell’Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate.

