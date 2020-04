Sanità, Misiti (M5S): “la Calabria sulla buona strada per uscire dal piano di rientro”

23 Aprile 2020 14:51

Sanità, Misiti: “la Calabria è sulla buona strada per uscire dal piano di rientro del disavanzo del settore sanitario”

“La Calabria è sulla buona strada per uscire dal piano di rientro del disavanzo del settore sanitario”: a dirlo è Massimo Misiti, deputato Cinquestelle, componente delle commissioni Bilancio e Difesa della Camera. “I dati del 2019 e del 2020 a disposizione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, autorizzano a dedurre che la Calabria potrebbe presto affrancarsi da una costrizione che ha minato seriamente, e con le conseguenze che, anche oggi, sono sotto gli occhi di tutti i calabresi, la propria sanità. Una volta che ci saremo liberati da questo cappio, occorrerà mettersi seriamente al lavoro per liberare la sanità dalla ferale presenza della politica che tanti danni ha causato alla nostra regione”.