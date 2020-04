Festa di San Giorgio a Reggio Calabria: domani i negozi resteranno aperti

22 Aprile 2020 12:31

Reggio Calabria: domani è festa di San Giorgio, gli esercizi autorizzati all’apertura ai sensi dei D.P.C.M. potranno regolarmente aprire anche nella giornata del 23 aprile

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria con disposizione sindacale n.10 del 22 aprile 2020 ha chiarito che “la disposizione di chiusura degli esercizi autorizzati in giornata domenicale e in tutti i giorni festivi cosi come disposta con i provvedimenti regionali richiamati in premessa, non può ritenersi estesa anche alla giornata del 23 aprile non rientrando quest’ultima tra i giorni festivi. Pertanto gli esercizi autorizzati all’apertura ai sensi dei D.P.C.M. 11 marzo e 10 aprile 2020, potranno regolarmente aprire anche nella giornata del 23 aprile”.

Il provvedimento in formato integrale è sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria.