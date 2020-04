Controlli sullo Stretto di Messina, anche Salvini sta con De Luca: “i sindaci vanno appoggiati, non denunciati”

8 Aprile 2020 19:59

Matteo Salvini solidarizza con De Luca: “Il mio sostegno al sindaco di Messina e alle sue battaglie in difesa dei suoi cittadini”

Anche il leader della Lega si schiera al fianco del sindaco di Messina. Questo pomeriggio Matteo Salvini ha postato sui social un estratto dell’intervista a De Luca andata in onda stamattina a Mattino Cinque, corredata da una vignetta che riprende una frase pronunciata dal sindaco durante il collegamento con gli studi Mediaset: “Impiccato dallo Stato Italiano”. “Il mio e nostro sostegno al Sindaco di Messina e alle sue battaglie in difesa dei suoi cittadini. Sindaci, governatori, medici e sanitari vanno appoggiati e incoraggiati, non insultati o denunciati”- scrive Salvini.