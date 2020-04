30 Aprile 2020 11:33

Salvini si pronuncia sulla possibilità di riapertura della Calabria

“Mi sembra che il Governo debba capirlo che ci sono realta’ differenti, se uno non ha contagi puo’ anche fare un passo in piu‘”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia, a proposito dell’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti e sulla reazione del ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che ha ‘minacciato’ di diffidare le Regioni se non saranno coerenti con il Dpcm.