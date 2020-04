Risorse a favore degli studenti calabresi fuori sede, Orsomarso: “provvedimento importante a sostegno delle famiglie calabresi”

29 Aprile 2020 18:45

Durante l’ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata all’unanimità l’istituzione del fondo economico a sostegno delle famiglie degli studenti calabresi fuori sede. Uno strumento che consentirà a tanti nuclei familiari di avere un sussidio per fare fronte al pagamento di affitti, utenze e abbonamenti dei mezzi di trasporto che continuano a pesare sui bilanci familiari nonostante l’emergenza coronavirus abbia portato alla chiusura degli atenei italiani.

Questo importante risultato si è raggiunto grazie al confronto tra Azione Universitaria Calabria e la classe politica regionale calabrese, in particolare i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Campanella.

“Abbiamo posto in essere un importante provvedimento economico – commenta l’assessore regionale Fausto Orsomarso (FDI) – per andare incontro alle reali esigenze delle famiglie calabresi che continuano a dover sostenere ingenti costi per mantenere gli studi dei propri figli lontano da casa”.

“La validità di questa iniziativa, resa possibile grazie al dialogo continuo con i ragazzi di Azione Universitaria – continua Orsomarso – è testimoniata dalla volontà anche degli altri consiglieri di maggioranza di firmare l’emendamento proposto da FDI, e dalla successiva approvazione all’unanimità del provvedimento. La giunta regionale calabrese si è da subito dimostrata disponibile a lavorare alla concreta realizzazione di questa proposta. Siamo già al lavoro per predisporre il bando che stabilirà i criteri per accedere al fondo e che consentirà di distribuire in maniera equa le risorse alle famiglie”.