Riparti Calabria, Wanda Ferro: “la nostra Regione si propone come modello virtuoso”

6 Aprile 2020 09:16

Wanda Ferro: “con l’approvazione del piano “Riparti Calabria” la nostra Regione si propone come modello virtuoso nell’intero panorama nazionale, come mostra la mappa degli aiuti regionali alle imprese e ai professionisti pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore”

“Con l’approvazione del piano “Riparti Calabria” la nostra Regione si propone come modello virtuoso nell’intero panorama nazionale, come mostra la mappa degli aiuti regionali alle imprese e ai professionisti pubblicata questa mattina dal Sole 24 Ore”. E’ quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che prosegue: “La rimodulazione di 150 milioni di euro da mettere subito a disposizione per la ripartenza del sistema produttivo calabrese colpito dalla crisi legata all’emergenza coronavirus è un sostegno concreto. Con questo intervento, che prevede una importante iniezione di liquidità, con tempi rapidi e procedure snelle, si consente alle imprese, agli artigiani, ai professionisti, alle piccole partite iva, di guardare con fiducia al futuro, nonostante i ritardi di un governo nazionale che, con il ‘Cura Italia’, è intervenuto in maniera confusa e sgangherata rispetto ai bisogni reali dell’ossatura produttiva della Nazione. L’importante lavoro messo in campo dalla governatrice Jole Santelli e dal nostro assessore alle attività economiche Fausto Orsomarso, in un percorso condiviso con le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali, è un esempio da seguire. “Riparti Calabria” consente soprattutto agli imprenditori di investire sulla fiducia e non sulla paura, tenendoli al sicuro dagli usurai e dagli appetiti della ‘ndrangheta che, approfittando della crisi economica, punta ad impossessarsi delle imprese sane e ad infiltrarsi nell’economia legale”.

