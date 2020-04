Reggio Calabria nel degrado, la denuncia di un cittadino: “in via Pio XI da tre settimane nessuno viene a ritirare i rifiuti organici”

20 Aprile 2020 22:38

Reggio Calabria: la denuncia di un cittadino indignato per la mancata raccolta dei rifiuti organici in in via Pio XI

Disservizi sui rifiuti a Reggio Calabria anche al tempo del Coronavirus. Come segnala un cittadino “in via Pio XI traversa De Blasio numero 34 da 3 settimane nessuno passa a ritirare i rifiuti organici. In un momento in cui il sindaco va in giro per la città controllare i cittadini, venga nel mio partone a vedere in che condizioni siamo. Poi mi tocca leggere che la Città Metropolitana mette a disposizione gratuita, per cittadini e imprese, il Compost biologico ricavato dalla lavorazione dei rifiuti umidi”. “Altro che coronavirus qui si possono studiare nuovi virus e batteri che apriranno nuovi scenari alla città di Reggio Calabria”, conclude ironicamente il cittadino.

Lettera firmata