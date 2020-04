Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “in Via Maldariti da 20 giorni nessuno passa a ritirare i rifiuti organici”

16 Aprile 2020 12:48

Reggio Calabria: la denuncia di un cittadino indignato per la mancata raccolta dei rifiuti organici in Via Maldariti

Disservizi sui rifiuti a Reggio Calabria anche al tempo del Coronavirus. Come segnala un cittadino “in Via Maldariti da 20 giorni nessuno passa a ritirare i rifiuti organici. A causa della spazzatura c’è un odore nauseabondo, nemmeno in cortile si può stare. E’ possibile che il sindaco gira per la città per consegnare mascherine e non nota l’immondizia nelle varie vie? Questa amministrazione non sembra neanche interessarsi del problema. In un emergenza sanitaria come questa i rifiuti organici dovevano essere raccolti almeno una volta alla settimana”, conclude.