9 Aprile 2020 10:49

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “da due settimane nessuno ritira l’organico, abbiamo i mastelli pieni”

Il problema rifiuti non si arresta nella città di Reggio Calabria anche ai tempi del Coronavirus. Un cittadino denuncia: “è da due settimane che non ritirano i rifiuti organici e abbiamo i mastelli pieni. Seppur sono state fatte tante segnalazioni all’Avr, la spazzatura non è stata ritirata. Spero intervenga il sindaco”, conclude.