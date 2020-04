Le Ricette di StrettoWeb – Pani chjinu Calabrese

30 Aprile 2020 12:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del Pani chjinu Calabrese

Questa ricetta ci viene tramandata dalle nostre contadine e chi ha avuto il piacere di conoscerne qualcuna, saprà apprezzare questo piatto antico, genuino e anche molto scenico! Una volta ci si alzava di notte per fare il pane di grano e quando è ancora caldo e condito semplicemente con olio d’oliva, origano e peperoncino è davvero squisito!!!

Difficoltà: media

Preparazione: 50 minuti circa

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 pane casereccio rotondo ed alto di ½ kg

2 patate novelle

2 melanzane

2 peperoni

2 pomodori maturi

200 gr. di caciocavallo fresco

Origano

Basilico

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Pulite gli ortaggi, tagliateli e fateli cuocere con l’olio in una padella, dove prima avrete fatto rosolare l’aglio. Salate e aggiungete basilico e origano. Aggiungete dell’acqua per completare la cottura. Intanto tagliate la calotta del pane e mettetela da parte, togliete la mollica e riempite il guscio con gli ortaggi ed il caciocavallo. Ricoprite con la calotta e infornate per qualche minuto.

Curiosità del pane calabrese

“U pani ‘i casa” è il pane calabrese fatto in casa, ha un valore che va oltre quello di semplice nutrimento infatti nei secoli ha acquisito un significato religioso. Ancora fino a qualche anno fa molte famiglie possedevano il forno a legna che veniva condiviso con chi non lo aveva. Le massaie si occupavano delle infornate una volta a settimana perché con il lievito madre era possibile realizzare un impasto che rimaneva morbido e friabile per tanti giorni. Il pane in Calabria non si buttava mai e, probabilmente per questo motivo, sono tante le ricette locali col pane raffermo come la cicoria ripassata con pecorino e mollica di pane, le melanzane e i peperoni ripieni, le alici ripiene alla calabrese e tante altre ancora.

Il consiglio della zia

Vi propongo una variante sicuramente non meno saporita del “pani chjinu” perché il ripieno è di patate, peperoni e salsiccia calabrese. La salsiccia sbriciolata viene cucinata a parte e va infornata insieme alle patate ed ai peperoni preparati in padella. La pagnotta va servita ben calda!!