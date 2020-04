Messina: l’ambulatorio di reumatologia del Papardo si trasferisce 

22 Aprile 2020 10:06

Messina: l’Ambulatorio di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo lascerà la sua sede di Villa Contino

L’ambulatorio di reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, dislocato da tempo a Villa Contino, verrà trasferito alla sede del Papardo di Messina.

Lo spostamento fa parte della nuova riorganizzazione della rete ospedaliera derivante dall’approvazione del nuovo atto aziendale dell’A.O. Papardo.

L’ambulatorio di reumatologia si trovava in una struttura esterna all’ospedale ma sotto l’egida dell’Azienda Ospedaliera Papardo. La struttura, già in attesa di essere riassegnata alla sua sede madre entro la fine dell’anno, tratta i problemi articolari, muscolari, ossei e di malattie sistemiche autoimmuni attraverso strutture ambulatoriali, di day hospital e di ricovero in regime ospedaliero.