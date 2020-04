Regione Calabria, presentato il bilancio 2020. Santelli tuona: “abbiamo ereditato una situazione disastrosa”

27 Aprile 2020 21:32

Regione Calabria, Talarico presenta il bilancio 2020: “manovra da 7,5 miliardi”. Santelli tuona: “abbiamo ereditato una situazione disastrosa”

Consiglio regionale della Calabria con all’ordine del giorno l’importante punto del bilancio 2020. L’assessore Talarico, dopo le solite schermaglie tra maggioranza ed opposizione ad inizio riunione, spiega il documento di economia e finanza in una lunga relazione: “la situazione finanziaria della nostra regione non è rosea. Chi ha letto l’ultimo giudizio della Corte dei Conti può notare che tutto è molto complesso”. “E’ necessario – sottolinea l’assessore- ridurre le spese per gli enti sub regionali in quanto ci sono tante partecipate che dovranno essere liquidate”. “La Corte dei Conti – afferma Talarico- ha scritto ai Comuni capoluogo per stabilire in maniera precisa il debito, considerato che esiste una differenza tra le cifra che risulta a noi e quella nei bilanci comunali”. L’importo totale dei crediti che vanta la regione dai comuni è di circa 600 milioni di euro tra il debito dei rifiuti e quello della gestione delle risorse idriche. “Di certo- aggiunge Talarico- dal primo gennaio 2020 la Regione non investirà un euro sui rifiuti: saranno gli Ato a gestire il sistema con i soldi dei Comuni”.

Dopo un lunghissimo dibattito ha chiuso gli interventi il presidente Jole Santelli che ha spiegato del perchè di un bilancio con queste caratteristiche: “abbiamo ereditato una situazione disastrosa questo è doveroso dirlo. Abbiamo fatto tagli lineari ma non si poteva fare in un altro modo”. Ed accusa: “abbiamo enti in liquidazione da 8 anni che procedono ancora ad assunzioni. Sugli enti sub-regionali ci dovrà essere un dibattito serio in quest’Aula. I liquidatori non devono essere politici, ma tecnici”. “Il bilancio doveva essere approvato al più presto perché eravamo troppo vicini a delle scadenze”, sottolinea. “C’è tanto ma tanto grigio in Regione. Per questo ente lavorano ben 800 persone ma non si sa e non si conosce a quale titolo. Serve una discussione chiara e seria se vogliamo rilanciare la Calabria alla luce, tra l’altro, della nuova problematica relativa alla crisi provocata dal Coronavirus. Insomma c’è tanto lavoro da fare”, conclude.