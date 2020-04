Reginaldo: “no alle classifiche cristallizzate. Obiettivo? Conquistare la Serie A con la Reggina”

11 Aprile 2020 12:42

Reginaldo si è raccontato al Corriere dello Sport: il brasiliano ha confermato di restare alla Reggina anche l’anno prossimo per tentare di raggiungere la Serie A

Anche Reginaldo è rinchiuso tra le proprie mura domestiche, come del resto tutti gli italiani. L’attaccante della Reggina, è lontano dalla sua famiglia, la moglie Rayana e i suoi figli sono infatti in Brasile, ma c’è il compagno Rivas che è accanto e gli tiene compagnia. “Ci alleniamo 70 minuti di mattina e pomeriggio, rispettando le indicazioni del preparatore atletico”, ha raccontato il calciatore alle colonne del CdS. La speranza è quella di tornare presto in campo: “vogliamo vincere il campionato sul campo per dare felicità ai tifosi”.

Reginaldo non vuol sentir parlare di classifiche cristallizzate: “bisogna riconoscere quanto ottenuto nel corso della stagione da Reggina, Monza e dalle altre”. In riva allo Stretto ha trovato poi una seconda famiglia: “con mia moglie e i miei figli siamo diventati molto amici con Nuccio Zampaglione. E’ sposato con una donna brasiliana e mi hanno eletto a loro figlio”. Infine una frase per far sognare i tifosi amaranto: “il mio contratto è valido anche in Serie B. Giocando tra i cadetti cercheremo di conquistare la Serie A. Allora rimarrò un altro anno, altrimenti smetterò con il calcio”.