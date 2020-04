Reggio Calabria, Zagami: “soldi dagli Stati Uniti anche per le strutture sanitarie calabresi”

25 Aprile 2020 09:58

Zagami: “soldi dagli Stati Uniti anche per le strutture sanitarie calabresi e massima solidarietà al Sindaco di Reggio Calabria”

“Due settimane fa è stato pubblicato il Memorandum on Providing Covid-19 Assistance to the Italian Republic firmato dal Presidente Donald Trump con riguardo al supporto da fornire all’Italia nel quadro della emergenza coronavirus e negli ultimi giorni sono arrivati i primi concreti aiuti statunitensi. Tra le tante iniziative mi preme sottolineare che ad ieri l’importo delle donazioni economiche a favore delle strutture sanitarie italiane comprese quelle calabresi effettuate dalle aziende americane ammonta alla straordinaria cifra di oltre 30 milioni di euro” – è quanto dichiara l’Avvocato Paolo Zagami, responsabile della American Chamber of Commerce. Si conferma la vocazione della nostra istituzione no-profit che si occupa prevalentemente di affari e relazioni commerciali ma certo non dimentica di esprimire concretamente vicinanza ai più fragili e destina le sue risorse anche alla ricerca scientifica – continua Zagami. Nella mia posizione di responsabile della associazione ReggioViva mi si conceda la possibilità anche di manifestare la mia più sincera solidarietà al Sindaco di Reggio Calabria in relazione all’incredibile atto vandalico che proprio ieri è stato perpetrato ai danni della fondazione intitolata alla memoria di suo padre” – conclude l’Avvocato Zagami.