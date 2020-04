Reggio Calabria, la denuncia di Cinzia Nava: “violenza su una donna incinta a Monasterace. I maltrattamenti si dimostrano strutturali e non occasionali”

29 Aprile 2020 09:20

“Malgrado tutte campagne di sensibilizzazione, malgrado le norme contro il reato, malgrado la formazione nelle scuole, la violenza sulle donne si dimostra strutturale e non occasionale”. Così, Cinzia Nava, presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, commenta l’ennesimo atto di violenza perpetrato su una donna di Monasterace. “Il carnefice non si ferma davanti a nulla, nemmeno davanti alla propria donna in stato di gravidanza che ha dovuto mettersi in fuga per evitare la morte a mano del suo compagno. Quale rappresentante di un organo istituzionale – evidenzia Cinzia Nava-, mi chiedo cosa ancora sia necessario fare per impedire che giornalmente una donna muoia a causa di un atto non di amore ma di pura manifestazione di rabbia. Certamente, non bisogna smettere di gridare basta e di invitare alla denuncia la vittima che ha l’unica colpa di essere una rappresentante del gentil sesso. È necessario formare al rispetto verso la persona e pretendere la parità di genere in ogni campo. La differenza di genere, indice di involuzione culturale, è una delle cause della violenza di genere. E non posso, che rinnovare la massima attenzione di tutte le istituzioni”.