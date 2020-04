24 Aprile 2020 11:40

Reggio Calabria: via Ravagnese Gallina al buio da 5 mesi. La denuncia di un cittadino: “da novembre 2019 lottiamo per la sostituzione di 3 lampadine”

E’ al buio da 5 mesi la Traversa II di via Ravagnese Gallina a Reggio Calabria. A denunciarlo è un cittadino che spiega: “dal novembre del 2019, nonostante ripetute segnalazioni fatte alla circoscrizione e alla società Castore (non avendo una risposta da quest’ultima, in quanto al telefono non rispondono quasi mai), molti di noi residenti in questa traversa, abbiamo segnalato la necessità di sostituire 3 lampadine, perché fulminate. Non credo che stiamo cercando la luna nel pozzo, ma stiamo cercando un semplice di servizio di sostituzione di queste 3 lampadine, dato che la sera la strada è al buio e penso che, come cittadini, abbiamo il sacrosanto diritto di essere serviti, anche perché i relativi costi sono coperti con le nostre tasse. Pertanto faccio questo appello affinché, a chi spetta di svolgere questo servizio faccia il suo dovere. E’ una cosa vergognosa che, per una sostituzione di 3 lampadine, gli uffici competenti facciano orecchie da mercante e si debba tribolare da quasi un anno per servizi che, tra l’altro, come ho detto sopra, noi cittadini paghiamo con le nostre tasse. Speriamo che questo mio appello, serva a smuovere qualcosa“, conclude.

Lettera firmata