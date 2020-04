Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “via Gebbione, asfaltata di recente, tornerà un colabrodo” [FOTO]

26 Aprile 2020 22:20

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “via Gebbione è una delle pochissime strade asfaltate per intero che presto tornerà un colabrodo”

E’ chiara la denuncia di un lettore di StrettoWeb sulla situazione di via Gebbione a Reggio Calabria. Il cittadino scrive: “la suddetta via è stata asfaltata per intero dall’incrocio del viale Calabria fino all’incrocio di Sbarre centrali solo pochi mesi fa. In questa strada è stata effettuata la riparazione di una perdita d’acqua, ma il ripristino del manto stradale non è stato effettuato, ed è trascorso circa un mese. Inoltre in quel tratto c’è stato anche un problema con un pozzetto della rete fognaria, che ha provocato anche il sollevamento dell’asfalto per diversi metri. Il guasto dopo circa due mesi è stato ripristinato alla buona, mentre il manto stradale è saltato ed è rimasto nelle stesse condizioni senza nessun intervento. Via Gebbione, una delle pochissime strade asfaltate per intero, credo per i lavori della fibra ottica, presto tornerà un colabrodo”, conclude.