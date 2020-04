19 Aprile 2020 10:10

Reggio Calabria: segnalazione di un lettore di StrettoWeb sulla presenza di decine di topi al Rione Marconi, le immagini

Situazione di degrado al Rione Marconi sul Viale Europa (di fronte l’Edicola sotto traversa De Blasio) a Reggio Calabria. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, decine di topi “passeggiano” indisturbati nel degrado più assoluto. Un lettore scrive ironico: “il Sig. Sindaco ancora non è andato a dirgli: Voi non siete Willy Smith in -Io sono Leggenda, ‘Passati pa Casa’, ‘non Faciti i fissa. Povera Reggio”.