Reggio Calabria: la Croce Rossa consegna tablet agli studenti del Liceo Artistico “Preti Frangipane”

11 Aprile 2020 09:51

Didattica a distanza: consegnati tablet dalla Croce Rossa sezione di Reggio Calabria agli studenti del Liceo Artistico “Preti Frangipane”

La sospensione delle attività didattiche in presenza non preclude la possibilità di seguire efficacemente le lezioni a distanza e di mantenere rapporti autentici con la propria classe, docenti e compagni. Il ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, ha più volte ribadito che “bisogna garantire il diritto costituzionale di accesso alla scuola”. Il Liceo Artistico “Preti Frangipane” di Reggio Calabria ha concretizzato questa possibilità anche per gli studenti privi di dispositivi idonei per l’accesso alle piattaforme che riproducono ambienti virtuali di apprendimento. Il Dirigente scolastico, professoressa Catena Giovanna Moschella, ringrazia il Comitato di Reggio Calabria della Croce Rossa Italiana, che “si è adoperato per il ritiro dei primi 46 tablet da consegnare agli alunni. Il monitoraggio costante e l’attenzione ai bisogni delle famiglie ha permesso di individuare tempestivamente i destinatari del provvedimento: oggi sono stati consegnati altri 100 tablet inviati dal Ministero destinati ad ulteriori allievi. Soprattutto in un momento così difficile, la consapevolezza che il mondo della scuola non sia separato dalla vita dei propri alunni rappresenta un faro di speranza, un messaggio importante di fiducia che ricorda che, con la collaborazione di tutti, si può affrontare ogni crisi”.