Reggio Calabria, sparatoria a Scilla: indagini in corso [DETTAGLI]

4 Aprile 2020 15:19

Reggio Calabria: l’autore della sparatoria di ieri sera a Scilla si è dato immediatamente alla fuga

Nella tarda serata di ieri a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, un uomo è stato ferito in modo non grave con colpi d’arma da fuoco. L’autore si è dato immediatamente alla fuga. I carabinieri della locale Stazione, della compagnia di Villa San Giovanni e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Reggio Calabria, sono stati impegnati per tutta la notte nella ricostruzione della dinamica dei fatti e nei rilievi sulla scena dell’evento. Per la ricerca del responsabile in campo anche l’ “Aliquota di primo intervento” dell’Arma, specializzata nel fronteggiare situazioni di crisi ad alto rischio.

