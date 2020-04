Reggio Calabria, la denuncia dei sindacati: “da mesi Avr non paga i lavoratori”

2 Aprile 2020 22:54

Reggio Calabria, i sindacati chiedono ad Avr di procedere “nell’immediato alla regolarizzazione di quanto spettante a tutti i lavoratori”

“Siamo alle solite– comunicano le Segreterie Provinciali di CGIL, CISL, UIL e FIADEL guidate rispettivamente da Francesco Callea, Domenico Giordano, Domenico Lombardo, Giuseppe Triglia– tante promesse fatte dai vertici aziendali di AVR sull’avvenuto pagamento di tutti i lavoratori nei giorni scorsi. È doveroso ricordare – proseguono– che i lavoratori, in relazione ai vari appalti della società sul territorio della provincia di Reggio Calabria, vantano, quelli più fortunati 3 mensilità altri anche 6 mensilità. Qual è la ratio utilizzata dalla società? Perché questo comportamento verso alcuni lavoratori? Cosa ci voglio nascondere? Soprattutto cosa vogliono nascondere ai lavoratori? Qual è il messaggio velato da tali comportamenti?”

“In relazione al fatto che –evidenziano– circa due settimane fa, il comune di Reggio Calabria, erogava nelle casse di AVR S.p.A. una somma di circa €1.2 Mln, somma che avrebbe garantito l’accredito di una mensilità, anche se insufficiente, ai lavoratori. A oggi circa 20 lavoratori sono al verde, giusto per rimanere in tema di ecologia, rispetto ad altri che già da una settimana hanno percepito una mensilità, sia ben chiaro quella relativa al mese di dicembre. Le segreterie sottolineano che tale situazione non è più accettabile ed incomprensibile, visto il periodo di emergenza che stiamo attraversando in tutto il paese”.

“I sindacati ricordano che alcuni lavoratori di Villa San Giovanni vantano ad oggi sei mesi, come già lamentato qualche giorno fa. Infatti, l’AVR utilizza sempre la stessa tattica, si paga qualcuno, mentre, il resto dei lavoratori aspetta con pazienza il famoso accredito dello stipendio, che forse arriverà in ritardo rispetto agli altri o forse no. Ma per i sindacati è solo fumo negli occhi per questi lavoratori. Ricordiamo alla società, che quei pochi fortunati a prendere la mensilità relativa al mese di dicembre, rispetto ad altri, vantano ancora novembre e tredicesima relativo all’anno 2019 oltre ai mesi di gennaio, febbraio e marzo maturati nell’anno corrente. Continuano i segretari che: apprendiamo dalle testate giornalistiche che il comune ha provveduto a pagare i crediti vantati pari a circa € 1.2 Mln, specificando che non tutti gli importi sono da versare alla società AVR, in quanto la somma di € 881.998,58 sarà versata a Banca sistema, istituto cui il comune ha ceduto il debito e si presume che tale importo la banca lo abbia corrisposto in anticipo alla società, la restante parte di € 219.982,20 sarà bonificata direttamente alla società. Ad oggi, visto che il comune ha provveduto ad erogare le somme, non riusciamo a capire come mai i lavoratori vantano un forte credito”.

“I sindacati ricordano che – aggiungono– il comune di Taurianova ha provveduto a fruire di un anticipo cospicuo richiesto a cassa depositi e prestiti, al fine di onorare il proprio debito nei confronti della società AVR, somme versate circa una settimana fa. Ma, purtroppo, il modus operandi della società lo si conosce, versa uno stipendio, ma non a tutti, con la promessa, da buon marinaio, che nel più breve tempo possibile uno/due giorni sarà corrisposto tutto il pregresso. Nel frattempo, i giorni passano ed i lavoratori attendono che la grazia sia fatta, su un diritto dovuto da parte di AVR S.p.A”.

“In risultato di tuta questa storia e che di fatto le RSU, in data 1° aprile 2020 hanno avviato lo stato di agitazione, non è uno scherzo – comunicano le segreterie di CGIL CISL UIL FIADEL – denunciando le solite problematiche, che ormai da qualche anno subisco con costanza i lavoratori, i continui, reiterati, costanti ritardi degli emolumenti, delle voci accessorie del CCNL applicato e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che oggi più che mai l’Azienda dovrebbe alzare l’asticella sui controlli da effettuare e porre più attenzione sulle misure di prevenzione da adottare nei confronti di tutti i lavoratori. Esasperati da tale situazione che ormai da tempo colpisce tutte le famiglie dei dipendenti AVR S.p.A.. Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS., denunciano ancora una volta il comportamento inadeguato e soprattutto inaccettabile dell’AVR S.p.A. chiedendo che si proceda nell’immediato alla regolarizzazione di quanto spettante a tutti i lavoratori”, concludono.

Valuta questo articolo